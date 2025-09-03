Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Arnstadt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem 17-jährigen Fahrradfahrer kam es gestern Morgen im Bereich des Busbahnhofes. Offenbar fuhr der 17-Jährige von dem Gehsteig auf die Fahrbahn ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Durch die Kollision kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit eines Fahrradhelmes hin. Es handelt sich um eine Empfehlung, eine gesetzliche Helmpflicht existiert in Deutschland nicht. Um das Unfallrisiko zu verringern, sollten die Einhaltung der Verkehrsvorschriften, erhöhte Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr bei allen Verkehrsteilnehmern oberste Prämisse sein.

