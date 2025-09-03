PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Arnstadt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem 17-jährigen Fahrradfahrer kam es gestern Morgen im Bereich des Busbahnhofes. Offenbar fuhr der 17-Jährige von dem Gehsteig auf die Fahrbahn ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Durch die Kollision kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit eines Fahrradhelmes hin. Es handelt sich um eine Empfehlung, eine gesetzliche Helmpflicht existiert in Deutschland nicht. Um das Unfallrisiko zu verringern, sollten die Einhaltung der Verkehrsvorschriften, erhöhte Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr bei allen Verkehrsteilnehmern oberste Prämisse sein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 09:01

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Gotha (ots) - Ein 51-jähriger Fahrradfahrer wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle in der Friemarer Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:01

    LPI-GTH: Kollision mit Hauswand

    Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Fahrer eines Kia die Reinhardsbrunner Straße und bog nach rechts in die Lauchagrundstraße ein. Der Mann beabsichtigte offenbar vor einem dort befindlichen Kreditinstitut zu parken. Dabei kollidierte der 75-Jährige mit der Hauswand des Gebäudes. Am Pkw und der Hausfassade entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 13.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Betrug

    Ilm-Kreis (ots) - Via Telefonanruf wurde eine 85-jährige Seniorin dazu gebracht mehrere Bargeldbeträge postalisch an verschiedenem unbekannte Anschriften zu versenden. Durch die Unbekannten wurde der Frau vorab vorgetäuscht, dass sie einen hohen Geldbetrag gewonnen hätte. Es entstand Beuteschaden von circa 21.000 Euro. Informieren Sie sich und Ihre Angehörigen regelmäßig über typische und neue Betrugsmaschen über einschlägige Beratungsseiten wie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren