Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug

Ilm-Kreis (ots)

Via Telefonanruf wurde eine 85-jährige Seniorin dazu gebracht mehrere Bargeldbeträge postalisch an verschiedenem unbekannte Anschriften zu versenden. Durch die Unbekannten wurde der Frau vorab vorgetäuscht, dass sie einen hohen Geldbetrag gewonnen hätte. Es entstand Beuteschaden von circa 21.000 Euro. Informieren Sie sich und Ihre Angehörigen regelmäßig über typische und neue Betrugsmaschen über einschlägige Beratungsseiten wie www.polizei-beratung.de. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

