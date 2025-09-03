LPI-GTH: Zeugen gesucht

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern am späten Nachmittag auf der L2149. Eine 63-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr von Plaue in Richtung Liebenstein. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Wiese und kollidierte anschließend frontal mit einem Telefonmast. Durch den Verkehrsunfall wurde der Mast zerstört und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wurde abgeschleppt. ...

