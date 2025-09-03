LPI-GTH: Zeugen gesucht
Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots)
Im Zeitraum vom 01.09.2025, 10.00 Uhr bis 02.09.2025, 09.00 Uhr haben Unbekannte ein Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Trek, Typ Powerfly LT 9+ 19,5" in Black Red im Wert von rund 6.000 Euro war auf einem Grundstück an einem Pavillon angeschlossen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0228676/2025 geben können. (ah)
