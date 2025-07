Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - In den Gegenverkehr geraten

Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Der 36-Jährige fuhr in der Rechberhäuser Straße in Richtung Rechberghausen. Wohl aufgrund Unachtsamkeit geriet er mit seinem Audi nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 25-Jährige in seinem Renault versuchte noch auszuweichen. Das misslang und die Autos stießen mit Seitenspiegeln zusammen. Ein Außenspiegel durchschlug die Seitenscheibe des Renault und verletzte den 25-Jährigen leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

+++++++ 1421213 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

