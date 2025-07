Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen/B311 - Unfall beim Überholen

Am Montag stießen zwei Autos auf der B311 bei Öpfingen seitlich zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr war ein 28-Jähriger von Öpfingen in Richtung Oberdischingen unterwegs. Der 28-Jährige scherte mit seinem Tesla aus, um eine vorausfahrende Planierraube zu überholen. Er übersah wohl, dass ein 27-Jähriger, der von hinten herangefahren war, bereits mitten im Überholvorgang war. Da sich der VW schon auf gleicher Höhe mit dem Tesla befand, stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von jeweils 4.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen zum Unfall auf.

