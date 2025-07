Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Hausbewohner und Einbrecher flüchten aus Wohnhaus

Am Montagfrüh brach ein Unbekannter in ein Gebäude in Bad Buchau ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich um 2 Uhr in der Schmiedgasse. Ein Unbekannter hatte an der Gebäuderückseite des Wohnhauses ein Fenster eingeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Bewohner im Wohnzimmer auf und hörte die Geräusche. Als der Senior im Schlafzimmer nachschaute und Licht von einer Taschenlampe erkannte, trat er die Flucht an. Von Draußen verständige der Mann sofort die Polizei und wartete auf deren Eintreffen. Wohl unbeeindruckt davon hatte sich der Einbrecher noch ins Haus geschlichen und Schränke und Schubladen durchwühlt. Noch vor Eintreffen der Polizei war auch der Einbrecher ohne Beute geflüchtet und ließ einen Schaden von mehreren hundert Euro sowie sein Einbruchswerkzeug zurück. Die Polizei Riedlingen hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

