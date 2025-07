Ulm (ots) - 25-Jähriger vorläufig in geschlossener Psychiatrie untergebracht / Am Sonntag erlitt ein 16-Jähriger bei einem mutmaßlichen Messerangriff in einem Linienbus in Blaustein-Arnegg leichte Verletzungen. Gegen 11 Uhr befanden sich der 25-Jährige sowie der 16-Jährige im Linienbus von Markbronn in Richtung Ulm. Bei Arnegg soll der 25-Jährige ein Messer ...

