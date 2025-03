Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuer in einem Geschäft in der Altstadt

Mainz (ots)

Am frühen Morgen um 3 :00 Uhr kam es in einem Geschäft in der Altstadt zu einem Brand. Die Feuerwehr Mainz war mit 23 Kräften der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr an der Einsatzstelle. Das Feuer wurde schnell gelöscht und das Gebäude gelüftet. Personen kamen nicht zu schaden. Ebenfalls an der Einsatzstelle die Polizei und Rettungsdienst.

