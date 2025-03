Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Gemeldeter Zimmerbrand mit Menschenrettung

Mainz (ots)

Am frühen Freitagabend des 21.03.2025 meldete eine Anwohnerin der Feuerwehr einen Zimmerbrand in einem Anwesen Am Sportfeld in Mainz Gonsenheim. In der Wohnung sollte sich noch eine Person befinden. Von der Leitstelle wurden daraufhin Kräfte beider Feuerwachen, sowie Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei alarmiert. Im 2. Stock des Anwesens war deutlich Brandgeruch wahrnehmbar und ein Wohnungsrauchmelder war deutlich zu hören. Von der Feuerwehr wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung geschickt. Nach dem die Tür gewaltsam geöffnet wurde, konnte eine weibliche Person in der Wohnung gefunden werden und dem bereitstehenden Rettungsdienst übergeben werden. Diese wurde zur weiteren Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Grund für die Rauchentwicklung war stark eingebranntes Kochgut, welches von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Die stark verrauchte Wohnung wurde mittels einem Überdruckbelüftungsgerät der Feuerwehr belüftet. Hinweis: Nur auf Grund des piepsenden Wohnungsrauchmelders wurde die Meldende auf den Umstand aufmerksam und rief die Feuerwehr. Im Einsatz waren 19 Kräfte der Feuerwehr. Die Polizei war mit 4 Kräften und der Rettungsdienst mit 2 Kräften an der Einsatzstelle vertreten.

