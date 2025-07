Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Unfall verursacht und abgehauen

Am Montag suchte ein schwarzer Audi nach einem Unfall auf der B30 bei Biberach das Weite. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der Unfall passierte kurz vor 23.30 Uhr auf der B30 in Richtung Biberach. Ein 22-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der zweispurigen Straße zwischen der Abfahrt Rissegg und der Abfahrt Biberach-Süd unterwegs. Der Mercedesfahrer wollte links an dem langsam vor ihm fahrenden Audi vorbeifahren. Wie der 22-Jährige später bei der Polizei angab, hätte der Audi schlagartig nach links gelenkt und mitten auf der B30 ein Wendemanöver durchgeführt. In der weiteren Folge stieß der Mercedes in die linke Seite des Audi, drehte sich um die eigene Achse und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern raste der Audi in Richtung Oberessendorf davon. Der 22-Jährige wählte den Notruf. Die Polizei Biberach kam und nahm die Ermittlungen auf. Sie entdeckten an der Unfallstelle eine abgerissene Frontschürze samt Kennzeichen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges. Das ist auf einen 19-Jährigen aus dem Raum Offenbach/Main zugelassen. Der 22-Jährige im Mercedes zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Nach ambulanter Behandlung konnte er diese noch in der Nacht verlassen. Der Mercedes wurde auf der rechten Seite stark beschädigt und hatte einen platten Reifen. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. An dem ist ein Schaden von rund 4.000 Euro entstanden. Möglicherweise fuhren noch weitere Autos über die zurückgebliebenen Fahrzeugteile. Etwaige Geschädigte können sich ebenso wie Zeugen bei der Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 melden. Die Ermittlungen zum flüchtigen Autofahrenden dauern an.

