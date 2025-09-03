PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle verloren

Ingersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33 Jahre alter Dacia-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Ortsmitte und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Er kollidierte mit einem Findling, der Dacia kippte auf die Seite und stieß gegen die Hausfassade eines Einfamilienhauses. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Personen wurden nicht verletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum vom 01.09.2025, 10.00 Uhr bis 02.09.2025, 09.00 Uhr haben Unbekannte ein Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Trek, Typ Powerfly LT 9+ 19,5" in Black Red im Wert von rund 6.000 Euro war auf einem Grundstück an einem Pavillon angeschlossen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0228676/2025 geben können. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:00

    LPI-GTH: Schwer verletzt

    Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Heute Vormittag kam es auf der B 250 zwischen Treffurt und Schnellmannshausen Höhe Volteroda zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall. Ein 50 Jahre alter Motorroller-Fahrer kam offenbar bei einer Ausweichbewegung wegen eines über die Straße laufendes Hasen zu Fall. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Offenbar Cannabis im Straßenverkehr

    Gotha (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle heute Morgen in der Kindleber Straße wurde ein 54-Jähriger mit einem VW angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Cannabis. Das gleiche Ergebnis zeigte ein Drogentest bei einem 18 Jahre alten Daimler-Fahrer. Bei beiden wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren