LPI-GTH: Kollision mit Hauswand
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Fahrer eines Kia die Reinhardsbrunner Straße und bog nach rechts in die Lauchagrundstraße ein. Der Mann beabsichtigte offenbar vor einem dort befindlichen Kreditinstitut zu parken. Dabei kollidierte der 75-Jährige mit der Hauswand des Gebäudes. Am Pkw und der Hausfassade entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 13.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
