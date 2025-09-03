PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Gotha (ots)

Ein 51-jähriger Fahrradfahrer wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle in der Friemarer Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

