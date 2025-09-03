PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen zu versuchten Tötungsdelikt aufgenommen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt am Montag, den 01.09.2025, aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein 30 Jahre alter Mann (deutsch) eine ihm bekannte Frau (22; polnisch) gegen 11.15 Uhr in der Ohrdrufer Straße durch Überfahren mittels eines Pkw Opel schwer verletzt. Offenbar kam es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden Personen. Die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen wurden aufgenommen. Der 30-Jährige konnte durch die Polizei noch am selben Tag vorläufig festgenommen werden. Er wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Wer hat die Tat im Bereich Busbahnhof/Ohrdrufer Straße beobachtet und kann Hinweise geben? Diese werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0227813/2025 entgegengenommen. Weitere Presseauskünfte werden durch die Staatsanwaltschaft Erfurt erteilt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

