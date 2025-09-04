LPI-GTH: Kollidiert

Eisenach (ots) - Ein 22-jähriger Fahrer eines BMW befuhr gestern Nachmittag die Rennbahn in Richtung Christianstraße, missachtete augenscheinlich die Vorfahrt einer 46-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde der VW umgestoßen, vor einen am Fahrbahnrand geparkten Seat geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 46-Jährige wurde ...

