LPI-GTH: Kollidiert
Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)
Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW die Mühlberger Straße aus Richtung Mühlberg. Gleichzeitig fuhr ein 15-Jähriger mit seiner S51 auf der Schulstraße von Günthersleben-Wechmar kommend. Augenscheinlich missachtete der 19-Jährige den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell