POL-H: Zeugenaufruf: Acht Autoinsassen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn (A) 2 schwer bzw. leicht verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag, 30.08.2025, im Bereich Rodenberg zwei Autoinsassen schwer und sechs leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer hielt aus bislang ungeklärten Gründen auf der Autobahn (A) 2 im Bereich Rodenberg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wichen mehrere Fahrzeuge aus und kollidierten infolgedessen miteinander. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 14:20 Uhr mit einem VW Touran die A2 in Fahrtrichtung Berlin. Im Bereich Rodenberg hielt er aus bislang unbekannten Gründen auf der linken Überholspur. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden, wichen mehrere nachfolgende Autos aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW Touran, einem VW Amarok, einem Audi Q2, einem Ford Transit, einem BMW X-Reihe und zwei Skoda Octavia. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte verließ der Touran-Fahrer die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Durch den Aufprall wurde dessen 27-jährige Beifahrerin aus Dillenburg leicht verletzt. Die 40-jährige Beifahrerin eines unverletzten 46-jährigen Amarok-Fahrers, beide aus Brandenburg an der Havel, erlitt ebenso leichte Verletzungen. Ein 77-Jähriger und seine 74-jährige Beifahrerin, beide wohnhaft in Essen, die mit dem Audi Q2 unterwegs waren, wurden leicht bzw. schwer verletzt. Während ein 27-jähriger Skoda-Fahrer aus Hannover leicht wurde verletzt, wurde seine 28-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Hannover, schwer verletzt. Ein 76-Jähriger und seine 69-jährige Beifahrerin, beide aus Gardelegen und Insassen des BMW, erlitten durch den Aufprall keine bzw. leichte Verletzungen. Eine 64-jährige Skoda-Fahrerin aus Messenkamp wurde leicht verletzt, während ein 34-jähriger Ford Transit-Fahrer aus Moldau körperlich unverletzt blieb. Die hinzugerufenen Rettungskräfte brachten mehrere der verletzten Insassen teils unter Begleitung von Notärzten und mittels Rettungshubschrauber in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 36.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die A2 bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen sowie dem flüchtigen Touran-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk

