POL-H: Zeugenaufruf: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Stadtbahn lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist am Freitag, 29.08.2025, in Hannover-Bothfeld eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 78-Jährige hatte im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Bothfeld einen Wegübergang überquert und wurde dabei von einer Stadtbahn erfasst. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 37-jährige Stadtbahnfahrerin, wohnhaft in Hannover, gegen 12:15 Uhr, aus Richtung Fasanenkrug kommend, in die Stadtbahnhaltestelle Bothfeld ein. An einer Rot zeigenden Ampel im Bereich der Haltestelle beabsichtigte die 78-jährige Hannoveranerin einen dortigen Wegübergang zu überqueren. Sie betrat den Übergang und wurde von der heranfahrenden Stadtbahn Linie 13 erfasst. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde die Fußgängerin zu Boden geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Seniorin unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die 37-jährige Stadtbahnfahrerin sowie die Bahninsassen blieben unverletzt. An der Stadtbahn entstand nur ein geringer Schaden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Kugelfangtrift zwischen der Langenfortherstraße und Sutelstraße sowie der Stadtbahnverkehr bis 13:30 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk

