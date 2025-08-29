Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: BMW kollidiert mit VW und fährt gegen Baum - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 28.08.2025, kam ein BMW-Fahrer aus unbekannter Ursache von seiner Fahrspur auf der Hildesheimer Straße ab und kollidierte mit einem VW. Durch den Anprall schleuderte der Unfallfahrer gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 43-jährige Mann aus Neustadt am Rübenberge mit seinem BMW Z3 die Hildesheimer Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Höltystraße kam der BMW-Fahrer aus unbekannter Ursache von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem linksseitig parallel zu ihm fahrenden VW Golf. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge kam der BMW-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum am Straßenrand zusammen. Der 32-jährige VW-Fahrer und der BMW-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit des BMW-Fahrers. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des Unfallfahrers sicher. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten und dem Unfallhergang machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer: 0511-109 1888 zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell