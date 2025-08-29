PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 60-Jährige aus Langenhagen nach über einem Monat wieder da

Hannover (ots)

Die seit dem 15.07.2025 öffentlich gesuchte 60-Jährige aus Langenhagen ist nun wieder aufgetaucht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6076859).

Nach Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Frau durch umfangreiche Suchmaßnahmen wohlbehalten im Bereich Garbsen angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und für die Unterstützung bei der Suche. Die Bilder aus der ursprünglichen Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

