Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Hochwertiger Porsche aufgefunden

Hannover (ots)

Nachdem die Polizei seit Dienstag, 26.08.2025, nach einem gestohlenen hochwertigen Porsche suchte, ist dieser am heutigen Donnerstag, 28.08.2025, gefunden worden.

Der Sportwagen wurde am 25.08.2025 gegen 18:00 Uhr in einer Tiefgarage in Hannover-Kleefeld letztmalig gesehen. Am folgenden Morgen wurde der Diebstahl des Fahrzeuges festgestellt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6104685)

Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin konnte der Porsche am Donnerstag im Bereich der Straße Am Kalkwerk in Springe aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden.

Damit ist die Suche nach dem Sportwagen beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Die Ermittlungen zum Hintergrund des Diebstahls dauern weiter an.

Daher bittet die Polizei weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und/ oder zum Abstellen des Pkw geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

