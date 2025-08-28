Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Nordstadt: Mutmaßlicher Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nordstadt ist am Sonntag, 24.08.2025, ein 25-jähriger Mann leicht verletzt worden. Er steht im Verdacht, mit einem Motorrad gegen einen geparkten Lkw gefahren zu sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt meldete ein Zeuge am Sonntagabend gegen 23:18 Uhr, dass auf dem Weidendamm ein Mann versuche, ein beschädigtes Motorrad unter einem abgestellten Lkw hervorzuziehen. Eine Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf am Unfallort ein und stellte dort einen 25-jährigen Hannoveraner fest. Der Mann war leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Er gab gegenüber den Beamten an, das Motorrad nicht gefahren zu haben. Das Zweirad war weder zugelassen noch mit einem Kennzeichen versehen.

Im Zuge der Befragungen ergab sich, dass eine bislang unbekannte Frau den Unfall beobachtet haben könnte. Sie hatte die Örtlichkeit jedoch bereits verlassen, bevor die Polizei eintraf. Ihre Angaben sind für die Ermittlungen von besonderer Bedeutung. Außerdem haben die Beamten vor Ort keinen Motorradhelm gefunden, weshalb davon auszugehen ist, dass ein möglicher Fahrer keinen Helm getragen hat.

Das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls, sowie wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz und des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können sowie insbesondere die bislang unbekannte Zeugin, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden. /fas, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell