Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei Suche nach vermisstem 40-Jährigen aus Letter - Wer hat den Mann gesehen?

Hannover (ots)

Seit Dienstagabend, 26.08.2025, wird der 40 Jahre alte Derek T. aus Seelze vermisst. Er verließ gegen 19:30 Uhr die Wohnung seiner Freundin im Seelzer Ortsteil Letter mit unbekanntem Ziel. Es ist von einer Eigengefährdung auszugehen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Seelze wurde der Mann zuletzt am Dienstagabend in der Wohnung seiner Lebensgefährtin an der Langen-Feld-Straße gesehen, die er nach einer Meinungsverschiedenheit plötzlich verließ. Aufgrund von Andeutungen einer Eigengefährdung leitete die Polizei sofort eine breit angelegte Fahndung nach dem Mann ein.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen - unter anderem unter Einsatz von sogenannten Mantrailer-Hunden - verliefen bis zum frühen Mittwochmorgen jedoch ohne Erfolg. Die Hunde nahmen zuletzt eine Spur in Richtung einer Bushaltestelle Kastanienplatz im Bereich Letter auf, dort verliert sich die Spur. Es ist daher möglich, dass der Vermisste in einen Bus stieg und in unbekannte Richtung wegfuhr.

Der Gesuchte ist 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er kurze dunkelblonde Haare. Genaue Angaben über seine Bekleidung liegen nicht vor, womöglich trägt er jedoch eine graue Arbeitshose.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Derek T. geben können, sich beim Polizeikommissariat Seelze unter der Telefonnummer 05137 827-115 oder über den Polizeinotruf 110 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell