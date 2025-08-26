Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Kleefeld: 26-Jähriger durch Stiche schwer verletzt

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag, 25.08.2025, auf Dienstag, 26.08.2025, ist ein 26-Jähriger Hannoveraner im Rahmen einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der 36-jährige Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover trafen sich gegen 00:25 Uhr mehrere Personen zunächst am Kantplatz in Hannover-Kleefeld und tranken gemeinsam. Im Rahmen eines Streits zwischen den zwei tatbeteiligten Männern stach der 36-jährige Mann aus Hannover auf den 26-Jährigen ein und entfernte sich anschließend vom Tatort. Die Begleitung der beiden Männer rief umgehend den Notruf an. Die zuerst eintreffenden Beamtinnen und Beamten leiteten umgehend intensive Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und verhinderten so Schlimmeres. Der alarmierte Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den schwer verletzten 26-Jährigen anschließend und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach einer erfolgreich verlaufenden Notoperation wird der junge Mann weiterhin intensivmedizinisch betreut.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen.

Die Polizei Hannover hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Ermittlungen zum Tathergang, den Tathintergründen und dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer: 0511-109 3215 zu melden./ pol, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell