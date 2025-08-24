PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Passant findet toten Mann - Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikts und bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Sonntagmorgen, 24.08.2025, hat ein Passant im Bereich des Silbersees in Langenhagen einen leblosen Mann gefunden. Für den rund 60 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät. Aufgrund von Verletzungen geht die Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover fand ein Passant gegen 06:30 Uhr im Gebüsch neben einem Feldweg in der Nähe des Silbersees eine leblose. Einsatz- und Rettungskräfte eilten zum Fundort. Der hinzugezogene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen.

Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann von etwa 60 Jahren. Der Kriminaldauerdienst Hannover sicherte vor Ort umfangreich Spuren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Samstag, 23.08.2025, auf Sonntag, 24.08.2025, oder am frühen Sonntagmorgen Verdächtiges im Bereich des Silbersees beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

