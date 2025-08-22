Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte bedrohen Verkäuferin sowie ihre Kinder in Vahrenwald und erbeuten Bargeld

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, haben drei unbekannte Täter eine Angestellte eines Afro-Shops sowie ihre Kinder in Hannover-Vahrenwald bedroht und Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand, die Räuber flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten die unbekannten Männer gegen 19:50 Uhr einen Afro-Shop in der Vahrenwalder Straße in Hannover. Dort trafen sie auf eine 66-jährige Angestellte und ihre 6- und 11-jährigen Söhne. Nachdem die Täter die Frau mit einer Schusswaffe bedrohten und die Herausgabe von Bargeld gefordert hatten, schaffte sie es, sich mit ihren Kindern in den rückwärtigen Bereich des Geschäftes zu retten. Daraufhin flüchteten die Täter mit einer erbeuteten Bargeldsumme im niedrigen dreistelligen Bereich in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin und ihre Kinder blieben körperlich unverletzt.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnten die Räuber unerkannt entkommen.

Die Täter wurden als etwa 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und von sehr schlanker Statur beschrieben. Während der Tat trugen sie schwarze Hoodies und eine schwarze Maskierung. Ein Räuber war mit einer Jeans bekleidet. Der Täter mit der Schusswaffe trug eine graue Jogginghose und schwarze Handschuhe.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des schweren Raubes eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den unbekannten Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ram

