POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer bei Verkehrsunfall in Lehrte schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lehrte ist am Mittwoch, 20.08.2025, ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 18-Jährige kam auf der Autobahn (A) 2 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 18-jährige Braunschweiger gegen 19:10 Uhr mit seinem VW Beetle die A2 in Richtung Berlin. Im Bereich Lehrte-Hämelerwald kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Schutzplanke und beschädigte die Lärmschutzwand. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn und gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die A2 in Richtung Berlin zeitweise voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, pol

