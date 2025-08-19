Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag, 18.08.2025, in Hannover-Sahlkamp ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Der 15-jähriger Rollerfahrer kollidierte im Einmündungsbereich Köpenickweg, Ecke Bahnstrift mit dem Pkw einer 21-jährigen Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 15-jährige Hannoveraner mit seinem E-Scooter gegen 20:30 Uhr den Köpenickweg in Richtung Bahnstrift. Im dortigen Einmündungsbereich beabsichtigte er, nach links in diesen einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem VW Polo der 21-jährigen Hannoveranerin, die den Bahnstrift in Richtung Heinersdorfweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb körperlich unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro beziffert.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, pol

