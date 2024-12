PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schmuck bei Einbruch gestohlen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Einbrecher ertappt +++ Autodiebstahl

Hofheim (ots)

1. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Eppstein, Bremthal, Wiesbadener Straße, Am Königsbachtal, Mittwoch, 18.12.2024, 7 Uhr bis 18 Uhr

(ro)Einbrecher haben am Mittwoch in Eppstein-Bremthal Schmuck erbeutet.

Die Täter begaben sich zwischen 7 Uhr und 18 Uhr auf das Grundstück in der Wiesbadener Straße. Dort schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so in die Wohnräume des Einfamilienhauses. Diese durchsuchten sie nach möglichem Diebesgut. Mit diversem Schmuck entkamen sie schließlich unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wem in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr verdächtige Personen in Bremthal aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

Zwischen 14.40 Uhr und 19 Uhr versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus in der Straße "Am Königsbachtal" einzudringen. Beim Aufhebeln eines Fensters scheiterten die Kriminellen an einer zusätzlichen Sicherung und suchten dann das Weite. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnhaus, Kelkheim, Münsterer Straße, Mittwoch, 18.12.2024, 8.45 Uhr bis 11 Uhr

(ro)Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Kelkheim eingestiegen und an Beute gelangt. Den Spuren am Tatort nach versuchten die Einbrecher zwischen 8.45 Uhr und 11 Uhr zunächst die Eingangstür des Anwesens in der Münsterer Straße aufzuhebeln, bevor sie schließlich gewaltsam über ein Fenster ins Innere eindrangen. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten ließen sie Wertgegenstände mitgehen und flüchteten samt Beute unerkannt. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06196) 72073-0 an die Kriminalpolizei in Sulzbach.

3. Einbrecher ertappt, Hofheim, Diedenbergen, Nußbaumstraße, Fuchsweg, Mittwoch, 18.12.2024, 19.05 Uhr

(ro)Am Mittwoch hat eine Bewohnerin im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der bislang unbekannte Täter war gegen 19.05 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nußbaumstraße eingestiegen. Die Bewohnerin überraschte den Täter, als sie nach Hause zurückkam. Daraufhin flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Eindringling wurde als 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben, war schwarz gekleidet und trug ein schwarzes Basecap.

Kurze Zeit später begaben sich zwei unbekannte Männer unberechtigt auf ein Grundstück im Fuchsweg. Dabei wurden sie von einer Videokamera aufgezeichnet. Beide sollen eine Winterjacke getragen und kurze Haare gehabt haben.

Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge, dass sich zwei Personen unberechtigt auf einem weiteren Grundstück im Fuchsweg aufhielten und sich dort umschauten. Auch hier zeichnete eine Videokamera die beiden Männer auf. Einer des Duos soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er war dunkel gekleidet, trug ein dunkles Basecap sowie dunkle Schuhe mit heller Sohle.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Autodiebstahl, Eschborn, Ginnheimer Straße, Dienstag, 17.12.2024, 15 Uhr bis 16.30 Uhr

(ro)Am Dienstag entwendeten Unbekannte in Eschborn einen PKW. Der Besitzer stellte den weißen Kia Sportage zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr in der Ginnheimer Straße in Höhe der Hausnummer 6 ab. Die Diebe bemächtigten sich des verschlossenen Fahrzeugs auf unbekannte Art und Weise und entfernten sich mit diesem unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen "MTK-OS 240" an dem Fahrzeug angebracht. Der Wert des Kia wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Identität der Täter geben können, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

