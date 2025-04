Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Defekter Ölofen führt zu Brand

Am Sonntag kam es aufgrund eines kaputten Ölofens zu einem Wohnungsbrand

Ulm (ots)

Am Sonntag wurden die Feuerwehr und die Polizei um kurz nach 13 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Blaustein in den Höhenweg gerufen. Ein Ölofen verbrannte aufgrund eines technischen Defekts das Öl nicht vollständig. So tropfte überschüssiges Öl auf den Fußboden und entzündete diesen, was in der Folge zu einem kleinen Wohnungsbrand führte. Dadurch war die Wohnung später nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen daraufhin bei Angehörigen unter. Verletzt wurde keine Person. Der Brand und die Löscharbeiten verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 EUR. Die Feuerwehr Blaustein war im Einsatz.

