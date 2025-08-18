Polizeidirektion Hannover

POL-H: 25-Jähriger durch Stiche schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, 18.08.2025, ist ein 25-jähriger Mann durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Im Rahmen der Fahndungs- und ersten Ermittlungsmaßnahmen der Polizei sind ein 35-Jähriger und ein 30-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zentralen Kriminaldienstes Hannover gerieten zunächst vier Männer in der Fernroder Straße, im Nahbereich eines Seiteneingangs des hannoverschen Hauptbahnhofs, gegen 02:20 Uhr in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung stach einer der Tatverdächtigen mehrfach auf den 25-Jährigen ein. Im Anschluss flüchteten die drei Tatverdächtigen und ließen den Verletzten zurück. Dieser rettete sich ins Bahnhofsgebäude und wurde dort von Passanten aufgefunden. Diese alarmierten die Polizei und Rettungskräfte, die nach ihrem Eintreffen sofort medizinische Maßnahmen einleiteten. Unter Begleitung eines Notarztes wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund der von Zeugen angegebenen Täterbeschreibung wurden zwei Personen vorläufig festgenommen. Gegenwärtig wird ermittelt, ob sie an der Tat beteiligt waren. Die beiden 30- und 35-jährigen Männer wurden in das Polizeigewahrsam gebracht. Der dritte Tatverdächtige ist auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des versuchten Totschlags eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise zur Tat oder den noch unbekannten Tätern. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell