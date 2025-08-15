Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pedelecfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 78-Jährigen ist am Donnerstag, 14.08.2025, ein 81 Jahre alter Pedelec-Fahrer im hannoverschen Stadtteil Davenstedt schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet insbesondere um Hinweise zur Ampelschaltung im Kreuzungsbereich Davenstedter Straße / Woermannstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken ereignete sich der Unfall gegen 12:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Davenstedter Straße und der Woermannstraße. Ein 78 Jahre alter Mann war mit seinem Skoda Yeti auf der Davenstedter Straße in Richtung Westen unterwegs. Parallel zu ihm fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Radweg in dieselbe Richtung. An der Kreuzung Woermannstraße bog der Radfahrer nach links ab, um die Straße in Richtung Geveker Kamp zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelecfahrer und dem Pkw des 78-Jährigen. Der 81-Jährige prallte in die Seite des Pkw und stürzte zu Boden. Er wurde schwer verletzt und war zwischenzeitlich nicht ansprechbar. Eine Ersthelferin versorgte ihn medizinisch, bevor er von einem Rettungswagen mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Kreuzungsbereich Davenstedter Straße / Woermannstraße wird durch eine Ampelanlage geregelt. Derzeit liegen der Polizei keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, welcher der beiden Beteiligten grünes Licht und somit Vorfahrt hatte. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere mit Hinweisen zur Ampelschaltung, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 zu melden. /nash, pol

