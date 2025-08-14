Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Nordstadt: Reifen an sechs geparkten Fahrzeugen zerstochen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht vom 05.08.2025 auf den 06.08.2025 sind in der Straße "Schneiderberg" in der hannoverschen Nordstadt an insgesamt sechs geparkten Pkw die Autoreifen zerstochen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen zu den Taten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt zerstachen unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an sechs Fahrzeugen die Reifen. Die Pkw waren alle in der Straße "Schneiderberg" am Fahrbahnrand geparkt gewesen. Der Tatzeitraum konnte im Rahmen der Ermittlungen auf Dienstagabend, 18:30 Uhr bis zum Mittwochmorgen, ca. 06:00 Uhr eingegrenzt werden. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen Renault Megane, eine Daimler C-Klasse, einen Skoda Fabia, einen Ford EcoSport, einen Seat Ibiza und einen VW T-Roc.

Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung der noch unbekannten Täter. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den noch unbekannten Tätern machen können, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Rufnummer: 0511-109 3115 oder per E-Mail an poststelle@pk-nordstadt.polizei.niedersachsen.de zu melden./ pol, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell