POL-H: Lehrte/ Kolshorn: Pedelec-Fahrer verstirbt nach Sturz - Zeugen gesucht

Am 12.08.2025 stürzte ein 87-jähriger Burgdorfer mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei leicht. Vermutlich aufgrund eines vorliegenden Krankheitsfalls verstarb der Senior noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen des Sturzes.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienstes Hannover befuhr der Burgdorfer gegen 9:00 Uhr die Bürgermeister-Fuge-Straße in Lehrte, Ortsteil Kolshorn, in Richtung Heeßel. Zwischen Kolshorn und Heeßel stürzte der 87-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pedelec und blieb verletzt am Boden liegen. Ein unbekannter Passant fand den Verletzten und setzte einen Notruf ab. Sofort eingesetzte Rettungskräfte leiteten noch vor Ort Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz umgehend eingeleiteter Maßnahmen verstarb der Pedelecfahrer noch an der Unfallstelle.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wird vermutet, dass die Unfallverletzungen nicht todesursächlich gewesen sind. Von einem Krankheitsfall wird derzeit ausgegangen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs bittet die Polizei Hannover um Zeugenhinweise.

Passanten oder Verkehrsteilnehmende, die Angaben zum Sturzgeschehen, zur Auffindesituation und dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol, pk

