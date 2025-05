POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Bislang Unbekannte entwenden Buntmetall - Polizei sucht Zeugen!

Simmozheim (ots) - Mehrere Autos wurden am vergangenen Wochenende von unbekanntem Täter zerkratzt. In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagmittag wurden im Bereich des Hindenburgplatzes mindestens ein halbes Duzend Pkws so beschädigt, dass dadurch ein nennenswerter vierstelliger Sachschaden verursacht wurde. Die ...

mehr