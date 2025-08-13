Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Linden-Nord: Unbekannter Radfahrer überfällt 63-Jährige - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, 10.08.2025, in Hannover-Linden-Nord eine 63 Jahre alte Frau überfallen und ihre Laptoptasche geraubt. Beim Vorbeifahren mit seinem Fahrrad entriss der Unbekannte die Tasche der Frau. Die 63-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer war die 63-Jährige gegen 11:40 Uhr zu Fuß in der Ottenstraße in Richtung Nedderfeldstraße unterwegs, als sich der Unbekannte von hinten mit einem Fahrrad näherte. Als er auf Höhe der Frau war, entriss er ihr unvermittelt die über der Schulter getragene Laptoptasche. Dadurch stürzte die Fußgängerin und wurde leicht verletzt. Der Räuber flüchtete daraufhin mit dem Fahrrad über die Nedderfeldstraße in Richtung Leine. In der Laptoptasche war zwar kein Laptop, allerdings haben sich Bargeld und Wertgegenstände in ihr befunden. Die 63-jährige Frau erstattete daraufhin beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer Anzeige.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist männlich, ca. 25 Jahre alt und hat dunkle, kurze Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Jeanshose, eine schwarze Jacke, ein helles Basecap und weiße Turnschuhe. Das Fahrrad des Tatverdächtigen war dunkel und hatte weder Rücklichter, noch einen Gepäckträger.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Raubes gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /fas, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell