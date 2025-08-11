Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bemerode: Verkehrsunfall nach Krankheitsfall - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, kam ein 74-jähriger Toyota-Fahrer von der Lange-Hop-Straße ab und kollidierte mit einem geparkten VW Golf. Durch den Aufprall wurde zudem ein ebenso geparkter BMW beschädigt. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Unfallbeteiligten machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 74-jährige Mann aus Enschede mit seinem goldfarbenen Toyota Corolla gegen 14:30 Uhr die Lange-Hop-Straße in Hannover-Bemerode. Aufgrund eines vermutlich plötzlichen Krankheitsfall kam der 74-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW. Der VW Golf wurde durch den Zusammenprall auf einen dahinter geparkten BMW geschoben, der ebenso dadurch Beschädigungen aufwies. Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten den Unfallfahrer medizinisch vor Ort und transportierten ihn im Anschluss in ein Krankenhaus.

Die Polizei versucht den kompletten Unfallhergang nachzuvollziehen. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol, ms

