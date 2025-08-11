POL-H: Nachtragsmeldung: 80-Jähriger aus Langenhagen wieder da
Hannover (ots)
Der seit Sonntag, 10.08.2025, vermisste 80-jährige Senior aus Langenhagen, der aus dem Krankenhaus Friederikenstift verschwunden war, (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6093835 ) wurde wohlbehalten angetroffen.
Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen konnte der Vermisste am heutigen Morgen, gegen 07:40 Uhr, auf dem Stadtteilfriedhof Ricklingen von einem Mitarbeiter angetroffen werden. Dem Mann geht es körperlich den Umständen entsprechend gut. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.
Die Bilder aus der ursprünglichen Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ fas, pol
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell