Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Marienheide (ots)

Am Dienstag (3. Juni) war 43-jähriger LKW-Fahrer aus Remscheid auf der Erlinghagener Straße in Richtung Leppestraße unterwegs. Gegen 12:35 Uhr kam es zu einer leichten Kollision mit einem entgegenkommenden Reisebus, der im Linienverkehr auf der Linie 308 eingesetzt war. Der Fahrer des Reisebusses entfernte sich nach einer kurzen Unterhaltung mit dem 43-Jährigen von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Inzwischen konnte der Fahrer des Reisebusses, ein 29-jähriger Mann aus Lindlar, ermittelt werden. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus aufgehalten haben, sich beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

