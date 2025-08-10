Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 80-jähriger Senior aus Langenhagen vermisst - Wer hat Wilhelm K. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Sonntag, 10.08.2025, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen nach einem vermissten 80-Jährigen. Ein Mitarbeiter eines Krankenhauses, in dem der Mann zur Behandlung war, bemerkte seine Abwesenheit, nachdem der Langenhagener das Krankenhaus offensichtlich unbemerkt verließ. Er kehrte bislang nicht zurück. Da der Senior aufgrund seines Gesundheitszustandes Hilfe benötigt und vermutlich nicht eigenständig zurückfindet, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ der 80-jährige Wilhelm K. am 10.08.2025 morgens unbemerkt das Krankenhaus Friederikenstift in der Humboldtstraße. Gegen 10:10 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Krankenhauses das Fehlen des Mannes fest. Eine Absuche an seinen Anlaufadressen, wie z.B. der Wohnanschrift, blieb erfolglos. Dort konnte er nicht angetroffen werden. Andere Such- und polizeilichen Maßnahmen verliefen ebenfalls erfolglos. Weil Wilhelm K. aufgrund einer fortschreitenden Demenz auf Hilfe angewiesen ist, sind mehrere Einsatzkräfte auf der Suche nach ihm. Da er bislang nicht angetroffen wurde, bittet die Polizei nun die Bevölkerung mit Hilfe von Fotos des Vermissten um Hilfe.

Wilhelm K. ist ca. 1,76 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze graue Haare und einen grauen Bart. Der Vermisste trägt blaues, kurzärmliges Hemd und eine blaue Jeans mit einem schwarzen Gürtel mit einer auffällig großen Schnalle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten und/oder seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /fas

