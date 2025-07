POL-MFR: (677) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 04.07.2025 - Verkehrshinweise

Weißenburg (ots) - Wie mit Meldungen 633 und 640 berichtet, ereignete sich am Samstagabend (21.06.2025) ein Tötungsdelikt im Pleinfelder Ortsteil Ramsberg (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Die Ansbacher Kriminalpolizei sucht nach zwei wichtigen Tatzeugen. Wie berichtet, gerieten gegen 21:30 Uhr mehrere Jugendliche und Heranwachsende in der Nähe des Bahnhofs Ramsberg in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich zu einer ...

mehr