Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Calenberger Neustadt: Unbekannte rauben 51-jährigen Passanten aus - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, ist ein 51-Jähriger in der Braunstraße in der Calenberger Neustadt ausgeraubt worden. Der Mann wurde von drei Unbekannten festgehalten, wobei ihm Wertgegenstände abgenommen wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Überfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer ist der 51-Jährige gegen 23:45 Uhr in der Braunstraße aus der Straßenbahn ausgestiegen, als drei unbekannte Männer auf ihn zu kamen. Die Männer hielten ihn fest und forderten Bargeld und Wertgegenstände. Der 51-Jährige konnte sich nicht aus den Griffen der Räuber lösen, welche ihm zeitgleich Bargeld und Wertgegenstände abnahmen. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung des Betriebshofes "Glocksee". Der 51 Jahre alte Passant wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste nicht medizinisch behandelt werden.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Alle Tatverdächtigen sind männlich und schwarz. Zwei der Täter waren ca. 1,60 Meter groß, einer ca. 1,85 Meter groß. Der Größere hat schulterlange Dreadlocks und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Baumwollmütze. Einer der kleineren Tatverdächtigen hat ebenfalls Dreadlocks, die allerdings nur bis zu den Ohren reichen. Bei der Tat trug er einen schwarz-weißen Kapuzenpullover. Der andere Kleinere hatte auffallend abstehende Ohren.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen schweren Raubes gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /fas, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell