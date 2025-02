Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht am Parkplatz

Floh (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr vermutlich beim Ausparken vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Körler Straße in Floh gegen einen danebenstehenden schwarzen BMW. Im Anschluss flüchtete der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0049605/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

