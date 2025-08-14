Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter stehlen Wohnmobil in Hannover-Groß-Buchholz - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12./13.08.2025, haben unbekannte Täter in Hannover-Groß-Buchholz ein Wohnmobil der Marke Citroen/ -Pössl gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 56.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei parkte der Besitzer das Wohnmobil am 13.08.2025 gegen 00:45 Uhr in einer Parkbucht am Groß-Buchholzer Kirchweg Ecke Hesemannstraße. Als der Mann mehrere Stunden später zur genannten Parkbucht zurückkehrte, stellte er das Fehlen des Wohnmobils fest. Durch einen Zeugen wurde gegen 02:40 Uhr in Tatortnähe vermutlich das gestohlene Fahrzeug beim Wegfahren beobachtet. Daher geht die Polizei davon aus, dass es sich hierbei um die Tatzeit handelt.

Da das Wohnmobil bislang nicht aufgefunden wurde, bittet die Polizei nun mithilfe eines Fotos die Bevölkerung um Unterstützung.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil der Marke Citroen bzw. des Aufbauherstellers Pössl, Baujahr 2019. Das Wohnmobil ist mit einer Fahrradhalterung am Heck ausgestattet.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem entwendeten Wohnmobil geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell