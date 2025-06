Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kleinere Brände - Wer hat etwas gesehen?

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben an der Tönisvorster Straße, der Fußgängerzone in Süchteln mehrere Mülltonnen gebrannt. Feuerwehr und Polizei waren gegen 1.30 Uhr in der Nacht alarmiert worden. Die Feuerwehr konnte den Brand der Mülltonnen rasch löschen - ohne dass Gebäude beschädigt wurden. Am Sonntagvormittag zeigten zwei Kirmesbeschicker an, dass es an ihren Ständen Sachbeschädigungen durch Feuer gegeben hat. In einem Fall wurde ein Werbeplakat beschädigt. In dem anderen eine Seitenwand eines Standes, die aus Plastik besteht. Der Tatzeitraum liegt hier jeweils zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 11 Uhr am Sonntagmorgen, in beiden Fällen erlosch das Feuer, ohne dass die Feuerwehr oder die Polizei verständigt wurden. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich diejenigen melden, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Fußgängerzone in Süchteln und auf dem Kirmesgelände verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Rufnummer lautet 02162/377-0. Ob es zwischen den Bränden einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /hei (575)

