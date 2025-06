Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Vatertagsbilanz

Kreis Viersen (ots)

Über 20 Einsätze mit direktem Bezug zu Vatertagsfeierlichkeiten verzeichnet die Polizei Viersen zwischen Donnerstagnachmittag und dem frühen Freitagmorgen.

Ein "umgemähtes" Verkehrszeichen in Brempt, das einem Fahrrad für mehrere Personen im Weg stand, machte gegen 15.40 Uhr den Anfang. Hilflose Personen gab es gleich fünf - in Grefrath, wo eine Frau gestürzt war und sich verletzt hatte; in Born, wo ein Einsatzteam der Polizei auf einen hilflosen 55-Jährigen traf; in Dülken, wo ein Betrunkener auf der Straße herumtorkelte; dann wieder in Grefrath, wo ein Hilfloser seine Hilflosigkeit nicht einsehen wollte, und in Süchteln, wo ein Radfahrer vorbildlich sein Fahrrad geschoben hatte, als er merkte, dass er nicht mehr fahrtauglich war. Gestürzt ist er dann trotzdem - und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Nacht gab es dann ab 1.30 Uhr sogar noch eine Vermisstensuche. Ein Mann hatte seiner Frau um kurz nach 23 Uhr geschrieben, dass er in einer Viertelstunde zu Hause sei - war aber nicht angekommen. Erst gegen halb fünf tauchte er wieder auf und meldete sich bei einem der beteiligten Streifenwagen.

Eine 37-jährige Frau wurde im Bereich Unterschelthof in St. Tönis angehalten, weil sie auffällig Auto fuhr. Der Atemalkoholtest erbrachte rund 1,6 Promille.

Zusätzlich zu den bereits in Einzelmeldungen behandelten Vorfällen, gab es dann noch Körperverletzungsdelikte in Hinsbeck-Glabbach, wo gleich mehrere Anzeigen aufgenommen werden mussten, in Elmpt und in Süchteln. /hei (573)

