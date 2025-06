Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Von Pkw erfasst - 30-Jähriger wird schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht zu Sonntag endete ein Streit für einen 30-jährigen Viersener im Krankenhaus. Während einer privaten Feier kam es gegen 01.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit, der in einem Handgemenge endete. Einer der Beteiligten, ein 34-jähriger Viersener, setzte sich daraufhin in sein Auto und der 30-Jährige ging hinterher. Im weiteren Verlauf des Streits wurde auch der Pkw des 34-Jährigen beschädigt. Als dieser mit seinem Pkw wegfahren wollte, erfasste er dabei den 30-jährigen Viersener. Dieser wurde über den Pkw geschleudert und stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, dort verblieb er stationär. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw und den Führerschein des Vierseners sicher, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (574)

