Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mann durch Messerstiche in der Südstadt verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und sucht nach Zeugen

Hannover (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist ein 42-Jähriger am Donnerstag, 14.08.2025, in der hannoverschen Südstadt schwer verletzt worden. Der Mann erlitt bei dem Streit in einem Imbiss Stichverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht, konnte jedoch nach wenigen Minuten nahe dem Tatort festgenommen werden. Wer kann Hinweise zu der Tat geben?

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeidirektion Hannover begaben sich ein 42-Jähriger und ein 59-Jähriger zusammen gegen 14:00 Uhr in ein Lokal an der Sallstraße Höhe Krausenstraße. Zunächst entwickelte sich eine Diskussion zwischen den beiden, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen des Gerangels stach der 59-Jährige mehrfach mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Während der Angreifer die Flucht ergriff, blieb der 42-Jährige schwer verletzt in dem Lokal zurück.

Ein in der Freizeit befindlicher Polizeibeamter, der zufällig auf den Tatort zukam, ordnete die Situation sofort richtig ein und unterstützte die herbeigerufenen Einsatzkräfte bei der Verfolgung des Tatverdächtigen. Dieser konnte nach wenigen Minuten noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn unter Begleitung eines Notarztes zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann schwebt nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige sitzt derzeit im Polizeigewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover hat diese am heutigen Freitag, 15.08.2025, für den Tatverdächtigen die Untersuchungshaft beantragt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell