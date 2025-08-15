Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Unbekannter Täter schießt auf Scheibe einer Gaststätte und flüchtet - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am 15.08.2025, gegen Mitternacht, hat ein unbekannter Täter auf die Glasscheibe einer Gaststätte in der Walsroder Straße geschossen. Dabei wurde die äußere Scheibe der doppelverglasten Scheibe des Lokals beschädigt. Die zum Tatzeitpunkt anwesenden Gäste wurden bei dem Vorfall körperlich nicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover erschien gegen Mitternacht ein bislang unbekannter Täter vor der Gaststätte und wies zunächst die Gäste im Außenbereich an zu gehen. Nachdem diese flüchteten, schoss der Täter mehrere Male auf die Glasscheibe der Lokalität. Dadurch beschädigte das Projektil die äußere Verglasung der Scheibe und drang nicht in den Innenraum ein. Die noch verbliebenen Gäste im Lokal wurden durch den Angriff körperlich nicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung des Langenforther Platzes.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Täters. Der Kriminaldauerdienst Hannover sicherte noch in der Nacht vor Ort Spuren.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Totschlags eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell