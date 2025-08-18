Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gestohlenes Wohnmobil wieder aufgefunden

Hannover (ots)

Ein vor etwa einer Woche gestohlenes Wohnmobil ist am Sonntagmorgen in Misburg-Nord aufgefunden worden. Eine Zeugin informierte die Polizei über ein Fahrzeug, das dem gestohlenen Wohnmobil ähnlich sah. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag, 12.08.2025, auf Mittwoch, 13.08.2025, ein etwa 56.000 Euro teures Wohnmobil in Hannover-Groß-Buchholz (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6097034). Wenige Tage nach der Veröffentlichung eines Zeugenaufrufs erkannte eine Zeugin in der Straße "Uferzeile" ein abgestelltes Fahrzeug, das dem gesuchten Wohnmobil entsprach, und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten das Wohnmobil sicher, das sowohl an der Fahrertür, als auch im Innenraum diverse Beschädigungen aufwies. Hinweise auf mögliche Täter konnten bisher nicht erlangt werden.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden weiterhin gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell