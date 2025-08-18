Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw tödlich verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Am Montag, 18.08.2025, ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Hannover-Bothfeld tödlich verletzt worden. Der 62-jährige Mann hatte im Bereich der Langenforther Straße, Ecke Ada-Lessing-Straße die Straße überquert und wurde dabei von einem 56-Jährigen mit seinem Lkw erfasst. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 62-jährige Langenhagener mit seinem Pedelec gegen 09:30 Uhr den Radweg der Langenforther Straße aus Richtung Langenhagen kommend in Richtung Kugelfangtrift. Im Kreuzungsbereich zur Ada-Lessing-Straße beabsichtigte er, diese zu überqueren, als er von dem nach rechts abbiegenden 56-Jährigen mit seinem Sattelzug erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert und lebensbedrohlich verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 62-jährige Radfahrer an seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Langenforther Straße bis 13:30 Uhr teils voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, nash

